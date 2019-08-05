شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على إصابتك بعدوى فى العين..اعرفها وروح للدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنوع أنواع العدوى التى تصيب العين ما بين التهاب الملتحمة "العين الوردية" أو التهاب القزحية أو الجفن وغيرها من الالتهابات بعضها يمكن أن يشفى من تلقاء نفسه والآخر يحتاج لعناية طبية فورية، وهناك عدد من العلامات تدل على إصابتك بعدوى فى عينيك نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع RD.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، ما يقرب من مليون شخص يسعون للعلاج من التهاب العين كل عام.



عدوى العين 1

التهابات العين الشائعة

-التهاب الملتحمة (العين الوردية) هو التهاب فى ملتحمة العين، وهو الغشاء الصافي الذي يربط الجفن، إذا كانت العدوى بكتيرية، فستتطلب قطرات العين من المضادات الحيوية.

-التهاب الجفن هو التهاب في الجفن ويمكن أن يحدث بسبب التهاب بكتيري، على الرغم من أنها لا تؤثر على الرؤية ، إلا أنها قد تسبب الألم والاحمرار فى العين.

-التهاب القزحية والقزحية هى الجزء الملون من عينك، وتحدث فى الغالب بسبب فيروس القوباء المنطقية.

-التهاب القرنية يمكن أن يكون سببه عدوى من البكتيريا والفيروسات والطفيليات، على الرغم من أنه يمكن علاجه ، فإنه يمكن أن يسبب ضعف البصر الدائم إذا ترك دون علاج.

- التهاب مقلة العين، هو التهاب داخل العين يسبب التهابًا في بياض عينيك، وهو مرض قد يتطلب جراحة فورية.

Advertisements

علامات وجود عدوى أو التهاب فى العين

هناك عدد من العلامات تدل على إصابتك بعدوى فى العين إذا وجدت أحد هذه العلامات أو أكثر من علامة اذهب للطبيب فوراً، لأن بعض أمراض العيون تحتاج لعلاج فى أقرب وقت.

-افرازات العين أو جفافها.

- احمرار وتورم.

-حرقة فى العين.

- ألم فى العين.

-حساسية للضوء.

-عدم وضوح الرؤية أو تشوشها.

-غيوم فوق القرنية .