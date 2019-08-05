أسباب الإسهال أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:38 مساءً - تحار وتتألم العديد من الحوامل من مشكلة الإسهال المزمن لهن، والبعض يجهلن أسباب الإصابة به أثناء الحمل، والبعض يتخوفن من تناول العقاقير؛ مخافة حدوث إجهاض، أو ولادة مبكرة، الدكتور عمرو حسن استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب حدوث الإسهال أثناء الحمل .

حساسية تجاه بعض الأطعمة

إذا كانت رائحة القهوة أو مشهد اللحم يجعلك ترغبين في التقيؤ، فهذا يشير إلى أن جسمك لديه قليل من الحساسية تجاه الطعام في الوقت الحالي.

التغييرات الغذائية لدى الحامل

النظام الغذائي يمكن أن يسبب بعض الاضطرابات الخطيرة في المعدة في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل أثناء ضبط جسمك.

فيتامينات ما قبل الولادة تحتوي على الكثير من الحديد، وحمض الفوليك أكثر من الفيتامينات العادية، والتي يمكن أن تهيج المعدة بسهولة وتسبب الإسهال.

الهرمونات لدى الحوامل

كثيراً ما نسمع عن هرمونات تبطّئ من عمل الجهاز الهضمي أثناء الحمل؛ مما يؤدي إلى الإمساك. ولكن لدى بعض الحوامل هذه الهرمونات تسرع فعلياً الجهاز الهضمي، مما يسبب الإسهال، ولا سيما خلال الثلث الأول والثلث الثالث للحامل.

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الضغط العصبي

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى مجموعة من ردود الفعل الجسدية بما في ذلك الإسهال ، يتم التحكم في عملية الهضم عن طريق الجهاز العصبي،

ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تنشيط الجهاز العصبي لإيقاف تدفق الدم، وتقلص عضلات الجهاز الهضمي، وتقليل الإفرازات اللازمة لعملية الهضم.

العلاجات الطبيعية

الإكثار من تناول الماء " احتفظي بزجاجة ماء في متناول يديك في جميع الأوقات، وشربها قبل أن تشعري بالعطش.

شرب حساء العظام " فهو مليء بالجيلاتين، وهو عبارة عن مساعدة هضمية للطبيعة. إنه يقوي بطانة الأمعاء، ويزيد من بكتيريا الأمعاء الجيدة، ويدعم الالتهاب الصحي في الأمعاء.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، المقلية، الحارة، والألياف " يمكن أن تتسبب مركبات sam e الكيميائية في الموجودة في الأطعمة الحارة التي تسبب إحساساً حارقاً في الفم، وتهيج بطانة المعدة، كما أن الأطعمة الدهنية بشكل طبيعي لا يتم امتصاصها، فتذهب إلى القولون؛ حيث تنقسم إلى الأحماض الدهنية؛ مما يؤدي إلى إفراز القولون السوائل التي تسبب الإسهال".

أكل حمية قليلة الألياف " إذا كنت تعانين من الإسهال أثناء الحمل، فعليك التركيز على الأطعمة قليلة الألياف التي تساعد على تقليل كمية البراز، التي ينتجها الجسم؛ مما يمنح الأمعاء فرصة للراحة.