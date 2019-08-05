متى تبدأ أعراض الحمل وما هي علاماته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:38 مساءً - الحمل من الفترات المميزة في حياة المرأة، مُربك أحياناً ومؤلم لفترات..لكن أمام إنجاب ابن أو ابنة جميلة تُنسَى الصعاب، والأعراض تختلف من امرأة إلى أخرى، بل إن الحمل ذاته يختلف عند المرأة من حمل إلى آخر. عن هذا الموضوع يحدثنا الدكتور بهاء حماد أستاذ أمراض النساء والتوليد.

أعراض وعلامات تؤكد وجود حمل

أعراض الحمل تتشابه مع أعراض الدورة الشهرية لدرجة يصعب تمييزها وتفريقها؛ والتشابه يأتي من حدوث نزيف مهبلي بسيط ومغص وكذلك نزيف انغراس البويضة المخصبة في الرحم، إلا أنها في الحمل تكون أقل حدة.

يحدث الحمل بعد 6 إلى 12 يوماً من تخصيب البويضة، وقد تتكون إفرازات مهبلية بيضاء اللون بسبب نمو الخلايا المبطنة للمهبل، وزيادة سماكة جداره بسبب الحمل، وقد تستمر هذه الإفرازات طوال فترة الحمل، ولكن احذري وجود رائحة كريهة أو حكة أو شعور بالحرقة هنا اتصلي بالطبيب فوراً.

الثدي إحدى علامات الحمل المبكرة، حيث يؤلم حيناً وقد يبدو أكثر انتفاخاً وامتلاءً وثقلاً أو مغموراً بعد أسبوع أو أسبوعين من الحمل.

الشعور بالغثيان والتقيؤ يظهر خلال الأسبوع الثاني إلى الثامن بعد حدوث الحمل، وهو يحدث صباحاً وفي أي وقت من اليوم، وقد يرافقه حدوث التقيؤ، وفي الغالب يستمر خلال الثلث الأول من الحمل وينحسر، وقد يستمر لدى البعض.

الشعور بالتعب والإجهاد بعد حدوث الحمل بأسبوع واحد من انقطاع الدورة الشهرية، وهي أكثر العلامات شيوعاً على وجود حمل، مع آلام في الظهر وتحديداً في أسفله، ويحدث عند بداية الحمل، وقد يستمر حتى الأسبوع 12، ويصبح ملحوظاً بشكل أكبر مع تقدم الحمل.

الصداع أيضاً يعتبر عرضاً شائعاً مع بدء حدوث الحمل؛ نظراً لارتفاع نسبة الهرمون بشكل مفاجئ في الجسم، وقد يستمر بسبب زيادة تدفق الدم؛ حيث يزداد بنسبة 50%.

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تزداد حاجتك للتبول خاصة أثناء الليل في الفترة الممتدة من الأسبوع السادس إلى الأسبوع الثامن من الحمل، وقد تستمر كثرة التبول مع تقدم الحمل بسبب زيادة حجم الرحم والجنين اللذين يضغطان على المثانة.

الانتفاخ والإمساك، ويحدث الانتفاخ في مراحل الحمل المبكرة؛ تبدأ من الأسبوع الرابع من انقطاع الدورة الشهرية إلى الأسبوع السادس، ويحدث الانتفاخ بسبب بطء عمل الجهاز الهضمي؛ مما يؤدي إلى الإمساك.

ويأتي الإمساك بسبب زيادة الإفرازات المهبلية دون أي وجع أو تهيج، مع إحساس بطعم غريب في الفم يطلق عليه الحوامل " طعم معدني".

زيادة سرعة نبضات القلب؛ حيث تقوى في الفترة الممتدة من الأسبوع الثامن وحتى الأسبوع العاشر؛ ويحدث خفقان وعدم انتظام في نبضات القلب.

التقلبات المزاجية: تصبح الحامل أكثر عاطفية من المعتاد، وقد تشعر بالاكتئاب والقلق بداية من الأسبوع السادس بعد انقطاع الدورة؛ وذلك لارتفاع هرمون الاستروجين، والبروجستيرون.

الحامل تجد نفسها تتوحم على أطعمة جديدة مع فقدان الاهتمام ببعض الأطعمة والمشروبات التي كانت تستمتع بها من قبل مثل الشاي والقهوة والأطعمة الدهنية.

وتصبح حاسة الشم لديها أكثر حساسية من المعتاد لرائحة الطعام أو الطهي.