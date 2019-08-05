الصحة السعودية تحذر من الأمراض الأكثر شيوعا في الحج

ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة يقي الحجاج من العدوى

على الحجاج توخي الحذر دوما لعدم انتقال العدوى لهم خلال الحج واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمرور الحج بسلام وبدون أي مشاكل صحية.



وقالت وزارة الصحة السعودية: "يتعرض بعض الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج أو العمرة للإصابة ببعض الأمراض والتي تنتشر أثناء موسم الحج".

وحذرت الوزارة من الأمراض التالية وهي الأكثر شيوعا خلال الحج:

-أمراض الجهاز التنفسي.

-أمراض الجهاز الهضمي.

-التسمم الغذائي.

-الأمراض الجلدية.

-جفاف العين.

-ضربات الشمس والإجهاد الحراري.





وسلّطت الوزارة الضوء على أمراض الجهاز التنفسي لأنها في الغالب هي أكثر الأمراض شيوعا أثناء الحج ومنها (الزكام والأنفلونزا الموسمية والتهاب الشُعب الهوائية). وتنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال أو العطس أو الكلام.

وللوقاية والحد من انتشار هذه الأمراض عليك اتباع التعليمات التالية:

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-ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة، واستبدالها من فترة لأخرى وفق إرشادات الشركة المصنعة.

-استخدام المناديل لتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال ثم التخلص منها في سلة المهملات، وإذا لم تتوافر المناديل، فيفضل استخدام أعلى الذراع وليس اليدين.

-عدم ملامسة العين والأنف أو الفم باليدين إلا بعد غسلهما جيدا.

-الاكتفاء بالمصافحة عند السلام على الآخرين ما أمكن ذلك.

-عدم شرب الماء المثلج أو شديد البرودة.

-عدم التعرض المباشر لأجهزة التكييف عند التعرق.





وفي حالة الإصابة بأحد هذه الأمراض عليك اتباع الآتي:

-الراحة والحصول على قسط كافٍ من النوم.

-الإكثار من شرب السوائل المحتوية على فيتامين (c) كعصير الليمون الحامض أو البرتقال.

-تناول المسكنات وخافضات الحرارة.

-مراجعة الطبيب في حالة ظهور أعراض شديدة.



