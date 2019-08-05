شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ربع سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بالسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة طبية حديثة أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل أربعة أشخاص في العالم حاملا لبكتيريا السل في جسده.

وأكدت الدراسة- التي نشرت نتائجها في عدد أغسطس من «المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي»- أنه من الصعب القضاء على السل بحلول 2035، وهو أحد أهداف «منظمة الصحة العالمية».

وقالت الدكتورة «كريستيان فايسه»، إخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جامعة «آرهوس» في كوبنهاجن: «لا يمكن تحقيق الهدف من دون علاج حالات الإصابة بالسل الكامنة، حيث إن جميع المصابين معرضون لخطر الإصابة بمرض السل النشط في وقت لاحق من حياتهم».