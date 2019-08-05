شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ربع سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بالسل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أظهرت دراسة طبية حديثة أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل أربعة أشخاص في العالم حاملا لبكتيريا السل في جسده.
وأكدت الدراسة- التي نشرت نتائجها في عدد أغسطس من «المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي»- أنه من الصعب القضاء على السل بحلول 2035، وهو أحد أهداف «منظمة الصحة العالمية».
وقالت الدكتورة «كريستيان فايسه»، إخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جامعة «آرهوس» في كوبنهاجن: «لا يمكن تحقيق الهدف من دون علاج حالات الإصابة بالسل الكامنة، حيث إن جميع المصابين معرضون لخطر الإصابة بمرض السل النشط في وقت لاحق من حياتهم».
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: ربع سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بالسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.