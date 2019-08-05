10 علامات خطرة تُؤكد أن جسمك يطلب منك المساعدة أبرزها نزيف اللثة

يعتبر جسم الإنسان آلة متكاملة لأنه يبقي ملايين العمليات التي تجري في نفس الوقت تحت المراقبة، والمذهل أنه هناك توازناً بين جميع العمليات التي تكون ظاهرياً مستقلة.

وعندما تتشوش أي عملية من هذه العمليات، يرسل الجسم علامات هامة تشير إلى أن الأشياء لا تجري كما يجب.

المشكلة إننا نتجاهل هذه العلامات ونفشل في تحديدها ولكن عندما نعرفها على الوقت يمكننا تجنب المشاكل.

إليكم من موقع التربية الذكية أكثر 10 علامات خطرة.



1- نزف اللثة

نزف اللثة علامة على النقص بالفيتامين C، لمعالجة هذه المشكلة ينبغي استهلاك الثوم والخضار والفواكه.

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2- جفاف البشرة عند الكوع

النقص بالفيتامين A و C يظهر غالبًا عند الكوعين على شكل جفاف، في هذه الحالة، ينبغي استهلاك المزيد من الفواكه والخضار لا سيما المشمش واليقطين (القرع) والجزر والبرتقال.

3- تكسر الأظافر وتقصف الشعر

تقصف الشعر وتكسر الأظافر إشارة إلى النقص بالكالسيوم والفيتامين D، ما ينبغي فعله هو استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامين D كالخضار والبطاطس والحبوب الكاملة والقمح المنبت.

4- جفاف البشرة

جفاف البشرة غالباً ما يشير إلى النقص بالفيتامين E، ينبغي استهلاك المزيد من المكسرات والزيوت النباتية والأسماك المدهنة.

5- قلة النوم، العصبية، تشنجات الساقين

قلة النوم والعصبية وسرعة الانفعال وتشنجات الساقين علامات على النقص بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، لزيادة معدل المغنيسيوم ينبغي استهلاك المزيد من المكسرات كاللوز ودوار الشمس وبزر الكتان.

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ولزيادة البوتاسيوم استهلكوا المزيد من الكرنب والسبانخ والسلق وغيرها من الخضار الخضراء، ويمكن الحصول على المغنيسيوم والبوتاسيوم من المشمش والشمندر (البنجر) والبلح أيضاً.

6- الرغبة في الأطعمة المرة

اشتهاء الأطعمة المرة يشير إلى أن جسمك بحاجة إلى المزيد من تحفيز الكبد والمرارة، الحل بسيط جداً: استهلكوا المزيد من الليمون الحامض والكرنبري.

7- ازدياد الرغبة في المأكولات البحرية

إذا كنت تشتهي تناول الأطعمة البحرية فهذا يشير إلى أنك تعاني من النقص باليود.

8- الرغبة في الأطعمة النيئة

اشتهاء الأطعمة النيئة يشير إلى التهاب الأمعاء ومشاكل الكبد، إن اعتماد نظام غذائي يقوم على الأطعمة النيئة يهدئ المعدة ويريح من التشنجات.

9- اشتهاء السكر

الإرهاق العصبي من أسباب اشتهاء السكر لأن ذلك يشير إلى أن الجسم يحتاج إلى الغليكوز كونه مصدر الطاقة، في حال اشتهيت السكر، لبّ رغبتك بتناول الشوكولا السوداء والعسل.

10- اشتهاء الأطعمة المالحة

هذه الرغبة في الأطعمة المالحة علامة على وجود عدوى أو التهاب عائد إلى المناعة لا سيما على صعيد الجهاز البولي التناسلي.

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