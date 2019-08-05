مسؤولة مصرية تطمئن على حالة "الطفلة هبة" بعد وصلة تعذيب على يد زوجة أبيها

قامت محافظ دمياط منال عوض بزيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي أقصى شمال مصر للاطمئنان على حالة الطفلة هبة محمد رضا (8 أعوام) الصحية، وذلك بعد تعرضها للتعذيب من قبل زوجة أبيها، مقدمة بعض الهدايا والسكاكر، ووعدتها باصطحابها للتنزه معا، كما أنها اطمأنت على توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للطفلة.

وأكدت منال عوض أن الطفلة هبة ستجد المكان المناسب لتلقي الرعاية الكاملة عقب خروجها من المستشفى لضمان عدم تكرار واقعة التعذيب مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه فور تلقى البلاغ عن واقعة التعذيب، قامت لجنة حماية الطفل بالمحافظة و مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين.

اقرا ايضاً:

الطفلة السويدية غريتا تونبرغ مرشحة لجائزة نوبل للسلام

Advertisements

وقد تعرضت الطفلة هبة للتعذيب الجسدي لمدة شهرين على الأقل وفقا لتقرير الطب الشرعي، ما تسبب بإصابتها بكسور في أربع ضلوع وآثار حروق وضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.

ووجهت النيابة العامة بعد تحقيقات أجرتها، بناء على بلاغ جد الطفلة، تهما مباشرة للأب وزوجته بممارسة أعمال التعذيب لإجبار الطفلة على الأعمال المنزلية الشاقة.

قد يهمك ايضاً:

"طفلة الغابة" تُثير شغف عشرات العائلات حول العالم لتبنيها

صينية تركل طفلتها بشكل وحشي وتثير الغضب على مواقع التواصل