الأمير هاري يُهنئ زوجته بعيد ميلادها مستعينًا بكلمات بسيطة ورقيقة وصوة لأول جولة ملكية

مع احتفال ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، الأحد، تلقت دوقة ساسكس فيض من التهانئ، لكن أبرزها على الإطلاق ما كتبه لها زوجها، وعلى الحساب الرسمي للأمير هاري وزوجته بموقع "إنستغرام"، كتب دوق ساسكس كلمات بسيطة ورقيقة، إلى جانب صورة لأول جولة ملكية رسمية لهما، وكانت في أكتوبر 2018 إلى مملكة تونغا في المحيط الهادي.

وكتب الأمير هاري: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة. شكرا لانضمامك لي في هذه المغامرة. أحبك"، كما تلقت ميغان ماركل، الممثلة السابقة، تهنئة أخرى من شقيق زوجها الأمير وليام وزوجته كاترين ميدلتون.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، صورة تجمعهما بالأمير هاري وميغان، تم التقاطها العام الماضي، مع تعليق: "أتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لدوقة ساسكس، اليوم".

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ويرجح أن تقضي ميغان عيد ميلادها في وندسور، إلى جانب زوجها (34 عاما) وابنها أرشي الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، خلافا للعام الماضي حيث أمضته في حفل زواج أصدقاء مقربين من الأمير هاري.

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