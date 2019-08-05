دراسة: ربع سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بالسل لعدم علاج الإصابة الكامنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة طبية حديثة أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل أربعة أشخاص في العالم حاملا لبكتيريا السل في جسده.
وأكدت الدراسة التي نشرت نتائجها في عدد أغسطس من "المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي" أنه من الصعب القضاء على السل بحلول 2035، وهو أحد أهداف "منظمة الصحة العالمية" .
حيث قالت الدكتورة "كريستيان فايسه"، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جامعة" آرهوس" في كوبنهاجن:" لا يمكن تحقيق الهدف من دون علاج حالات الإصابة بالسل الكامنة ، حيث أن جميع المصابين معرضون لخطر الإصابة بمرض السل النشط فى وقت لاحق من حياتهم ".
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