شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ربع سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بالسل لعدم علاج الإصابة الكامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة طبية حديثة أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل أربعة أشخاص في العالم حاملا لبكتيريا السل في جسده.

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وأكدت الدراسة التي نشرت نتائجها في عدد أغسطس من "المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي" أنه من الصعب القضاء على السل بحلول 2035، وهو أحد أهداف "منظمة الصحة العالمية" .

حيث قالت الدكتورة "كريستيان فايسه"، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جامعة" آرهوس" في كوبنهاجن:" لا يمكن تحقيق الهدف من دون علاج حالات الإصابة بالسل الكامنة ، حيث أن جميع المصابين معرضون لخطر الإصابة بمرض السل النشط فى وقت لاحق من حياتهم ".