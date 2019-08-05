شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. زيت الزيتون أفضل دهون صحية يمكن إضافتها لطعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت الزيتون من الزيوت التى تتميز بمجموعة من الفوائد الصحية، منها علاج السرطان والوقاية من أمراض القلب والتهاب المفاصل وخفض الكولسترول الضار في الدم، كما أنه يساعد في فقدان الوزن وتحسين الهضم، ويمنع الشيخوخة، وهو غنى بالدهون الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت الزيتون، وفقًا لموقع organic facts.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون يخفض مستويات الكولسترول في الدم

توصي دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية بأن زيت الزيتون مفيد للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يخفض الكوليسترول الضار الذى يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



زيت الزيتون

علاج مرض السكري

يساعد زيت الزيتون في إدارة مرض السكري من النوع الثانى لأنه يعمل على ضبط معدلات السكر فى الدم.

إنقاص الوزن

أظهرت الأبحاث التي أجريت على زيت الزيتون ​​نتائج إيجابية فيما يتعلق باستخدامه لفقدان الوزن لأنه يحتوي على دهون صحية وهو بديل رائع للزبدة والزيوت الأخرى المحملة بالسعرات الحرارية.

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يمنع الالتهاب

زيت الزيتون غني بالبوليفينول الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، نتيجة لذلك، يساعد استخدامه على تثبيط نمو البكتيريا المسببة للأمراض وتخفيف الالتهاب.

يحسن الهضم

زيت الزيتون يساعد في عملية الهضم وتحسين حركات الأمعاء.

يؤخر الشيخوخة

يبطئ زيت الزيتون عملية الشيخوخة الطبيعية لجسم الإنسان، لأنه غنى بمضادات الأكسدة.

يمنع حصوات المرارة

يعتبر استخدام زيت الزيتون فعالًا أيضًا في منع حصوات المرارة لأنه له تأثير ملين ويعمل على تطهير المرارة.

يقلل من خطر السرطان

يقال إن زيت الزيتون يحمي جسم الإنسان من النمو الأورام السرطانية، خاصة سرطان الأمعاء، حيث أظهرت الأبحاث الطبية التي أجريت في جامعة أكسفورد علامات إيجابية على أن المحتوى الحمضي لهذا الزيت يمكن أن يمنع بدء سرطان المستقيم والأمعاء.