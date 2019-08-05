دراسة علمية تكشف الخديعة الكبرى للخلايا السرطانية إلى نظام المناعة في الجسم

واشنطن - لايف ستايل
خلصت دراسة علمية جديدة، إلى أن خلايا السرطان تبعث "إشارات مضللة" إلى نظام المناعة في الجسم مفادها "لا تأكلوني"، لوقف هجمات نظام المناعة المكلف بحماية الجسم.
وذكرت صحيفة "إندبندنت"، السبت، أن العلماء وجدوا بروتينات موجودة على غشاء الخلية السرطانية الخارجي تقوم بتضليل نظام المناعة.
وعادة ما تحاط الخلايا السرطانية بخلايا أخرى يطلقها نظام المناعة الخاص بالجسم، الأمر الذي يمنع انتشارها في الجسم.
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وكتب علماء في كلية الطب بجامعة ستانفورد الأميركية في مجلة "نايتشر" أنهم عثروا على بروتين يسمى "CD24"، على سطح الخلايا السرطانية.
وعندما وضعوا حاجزًا أمام هذه الخلايا في الفئران التي حقنت بخلايا السرطان، وجدوا أن الأمر أتاح لخلايا النظام المناعي مهاجمة خلايا السرطان.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض نمو الورم وزيادة وقت البقاء على قيد الحياة لدى الفئران، التي تتشابه بيولوجيا مع الإنسان.
ويمكن أن يقود الأمر نحو علاج سرطاني الثدي والمبيض اللذين يصيبا الكثير من النساء حول العالم.
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