شكرا لقرائتكم خبر عن علشان تصيف من غير مشاكل.. احذر عدوى الإيكولاى خطر على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال موسم الإجازات والمصايف يتناول الجميع الوجبات السريعة خارج المنزل وهو ما قد يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المعوية والعدوى والتسمم الغذائى، ومن أخطر الأمراض التى قد تنتقل إلى الإنسان من الطعام الملوث هو ميكروب "الايكولاى" والتى يصاحبها أعراض كثيرة ومشاكل معوية تمثل خطورة بالغة خاصة على الأطفال.

وتشمل أعراض العدوى المعوية "الايكولاى" الإسهال وآلام البطن والحمى، يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى الإسهال الدموي والجفاف أو حتى الفشل الكلوي، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

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والأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة والنساء الحوامل والأطفال الصغار، وكبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه المضاعفات، وتحدث الإصابة بمعظم الالتهابات المعوية نتيجة لطعام أو ماء ملوثين، يمكن أن يقلل الإعداد السليم للغذاء والنظافة الجيدة من فرص الإصابة بهذا الميكروب الخطير.

تبدأ أعراض الاصابة بالايكولاى بين يوم واحد وعشرة أيام بعد الإصابة بهذا "الميكروب" وتلك هى فترة حضانة المرض، وبمجرد ظهور الأعراض، فإنها تستمر عادة حوالى 5 إلى 10 أيام.

يمكن أن تشمل الأعراض التشنج في البطن، الإسهال المائي المفاجئ الحاد الذي قد يتحول إلى براز دموي، فقدان الشهية أو الغثيان، يمكن أن تستمر من بضعة أيام إلى أكثر من أسبوع.