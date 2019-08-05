شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو هرمون الكالسيتونين وكيف يؤثر على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحكم الهرمونات فى صحتنا بشكل كبير، ومن بين هذه الهرمونات "الكالسيتونين" الذى يساعد فى خفض مستويات الكالسيوم فى الدم، ولكن نقص أو زيادة هذا الهرمون قد يؤثر بالسلب على صحتك، وفقاً لموقع "your hormones"

ما هو الكالسيتونين؟

هو هرمون يتم إنتاجه بواسطة خلايا (C) من الغدة الدرقية.

يشارك الكالسيتونين في المساعدة على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم، أى أنه يعمل على خفض مستويات الكالسيوم في الدم.

وظيفة هرمون الكالسيتونين

- يقلل الكالسيتونين من مستويات الكالسيوم في الدم عن طريق آليتين رئيسيتين:

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- يمنع نشاط الخلايا العظمية، وهي الخلايا المسؤولة عن تحطيم العظام، عندما يتم تكسير العظام، يتم إطلاق الكالسيوم الموجود في العظم في مجرى الدم، وهذا يقلل بشكل مباشر من كمية الكالسيوم المنبعثة في الدم.

-يمكن أن يقلل أيضًا من تراكم الكالسيوم في الكلى ، مما يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم.

التحكم فى هرمون الكالسيتونين

يتم تحديد إفراز كل من الكالسيتونين وهرمون الغدة الدرقية من خلال مستوى الكالسيوم في الدم.

عندما تزيد مستويات الكالسيوم في الدم ، يفرز الكالسيتونين بكميات أعلى.

وعندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الدم ، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض كمية الكالسيتونين المفرز أيضًا.

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اضرار زيادة هرمون الكالسيتونين المرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية النخاعي لديهم مستويات عالية من الكالسيتونين في مجرى الدم، ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن هذه المستويات العالية من الكالسيتونين هي نتيجة لهذه الحالة، وليس بسبب كثرة الكالسيتونينأضرار قلة إفراز هرمون الكالسيتونين

لا يبدو أن هناك أي تأثير على الجسم نتيجة لوجود القليل من الكالسيتونين، والمرضى الذين عانوا من الغدة الدرقية وتمت إزالتها لا تظهر عليهم أي أعراض أو علامات سلبية نتيجة لذلك.

