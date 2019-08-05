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شكرا لقرائتكم خبر عن احتباس السوائل بالأذن مشكلة تصيبك بالدوار.. اعرف أسبابها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأذن من الأمراض المزعجة لما يصاحبها من أعراض تؤثر على ممارسة مهامه اليومية، أحد أبرز هذه المشاكل هى تراكم السوائل في الأذن، وتسمى أيضًا التهاب الأذن الوسطى، وتحدث نتيجة تراكم للسوائل خلف طبلة الأذن.
ووفقًا لما ذكره موقع "verywellhealth"، تتميز وظيفة الأنبوب السمعي هى تصريف السوائل من الأذن إلى الجزء الخلفي من الحلق، في حالة انسداد الأنبوب السمعي يقع السائل في منطقة الأذن الوسطى، ما يؤدى إلى حدوث التهابات الأذن ونزلات البرد الشائعة والحساسية والالتهاب فى الأغشية المخاطية الذى يمنع بدوره من تصريف السوائل المتراكمه بالأذن.
تأتى أسباب تراكم السوائل بالأذن وهى الحالة الأكثر شيوعًا عند الأطفال بسبب تشريح الأنبوب السمعي الخاص به، والذي قطره أصغر وأكثر أفقي من الأنبوب السمعي للبالغين.
هناك حوالي 2.2 مليون حالة من حالات التهاب الأذن الوسطى في الولايات المتحدة كل عام، وحوالي 90 من كل 100 طفل يصاب بتراكم السائل في أذانهم في مرحلة ما قبل بلوغهم 5 أو 6 سنوات.
جميع حالات السوائل في الأذن ناتجة عن شكل من أشكال الخلل في الأنبوب السمعي الذي يمنع أنبوب "الإوستاش" من التصريف بشكل مناسب، وهناك أسباب تكمن وراء ذلك وهى فيروس البرد والحمل.
- ألم الأذن.
-زيادة ألم الأذن عند تغيير الارتفاع.
- طنين في الأذنين.
- فقدان السمع أو الإحساس بالأصوات تكون مكتومة.
- شعور بالامتلاء في الأذنين.
- فقدان التوازن أو الدوار.
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