شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر الساحل.. اعرف فوائد الجلوس على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثيرون إلى الشواطئ فى فصل الصيف للاستمتاع بأشعة الشمس ومياه البحر، وهو ما له العديد من الفوائد الصحية على جسمك وله أيضًا أضرار، بحسب موقع cheatsheet، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الجلوس على شاطئ البحر.



اشعة الشمس

فوائد الجلوس على شاطئ البحرتخفيف التوتر

نعلم جميعًا أن شكل وصوت البحر يعملان معًا على تخفيف التوتر والتخلص من الإجهاد، فعندما تذهب إلى الشاطئ، يزداد إفراز جسمك لهرمون السيروتونين، وهو هرمون يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء ويقلل من التوتر والقل.

محاربة العدوى

الماء المالح يمكن أن يساعد في التئام الجروح أو محاربة العدوى والالتهابات الجلدية البسيطة، كما يساعد الماء المالح المضاد للبكتيريا والفطريات في صحة الغدة الدرقية أيضًا.

الشمس تعطيك جرعة يومية من فيتامين د

إذا قمت برحلة إلى الشاطئ، فإن التعرض للشمس يجعلك تحصل على جرعتك اليومية من فيتامين (د)، وهذا الفيتامين ضروري لبناء العظام، وجسمنا يخلقه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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صحة الجلد

على الرغم من أن الشمس قد يكون لها أضرار على صحتك، إلا عن الرمال تعتبر مقشرا جيدا للجلد والقدمين، كما أن التواجد في الشمس يفتح مسامك أيضًا، كذلك السباحة فى المياه المالحة تساعد فى إزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

نوم أفضل

مجرد المشي على الشاطئ هو عمل شاق بسبب الاستقرار الذي يتطلبه المشي على الرمال، وعندما يكون جسمك متعبًا، تنام بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تخفيف التوتر والضغط النفسى فى حصولك على نوم أفضل فى الليل.

التنفس بسهولة أكبر

نوعية الهواء على الشاطئ تجعلك تتنفس بشكل أفضل، كما أنه أفضل جو بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وغيرها من مشاكل التنفس.

تنظيم وظائف جسمك باليود

اليود ضروري لأجسامنا، حيث تحتاج أجسامنا إلى اليود لإنشاء هرمونات الغدة الدرقية، والتي تتحكم في عملية الأيض والعديد من وظائف الجسم الحيوية الأخرى، وتمتص بشرتك اليود الموجود في البحر عندما تسبح في الماء.