علامات تدل على الاصابة بفيرس الإيبولا...وطرق للوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيرس الايبولا من الأمراض التى تنتقل عن طريق نقل الدم أو ملامسة الأسطح والمواد الملوثة بسوائل المصاب وأغراضه الشخصية، وحسب ما ذكره موقع cdc فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالفيروس وهى أعراض الإصابة بفيرس الإيبولا

الايبولا أعراض الإصابة بفيرس الإيبولا 1:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم. 2:الشعور بألم شديد فى العضلات والمفاصل وعدم القدرة على الحركة أو بذل أى مجهود. 3:التهاب شديد فى الحلق مع الصداع المستمر والمزمن. 4:ظهور الطفح الجلدى على أماكن متفرقة من الجلد. 5:المغص الشديد يصاحبه أسهال وغثيان. 6:خلل فى وظائف الكلى والكبد. 7: قد يتعرض المريض للنزيف الداخلى مع الشعور بألم شديد فى منطقة الصدر. Advertisements 8:ضيق فى التنفس. 9:ظهور الدم فى القىء أو البراز. وهناك بعض الطرق للوقاية من الفيروس وهى: 1:ينصح بالمحافظة على النظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين بالمياه والصابون المطهر. 2: تجنب تبادل الأدوات الشخصية وخصوصًا شفرات الحلاقة والملاعق والمنشفة . 3: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتى تنتشر فيها الفيروسات والعدوى.

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