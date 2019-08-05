شكرا لقرائتكم خبر عن حارب الأمراض بـ 8 أطعمة تمنع الالتهابات بشرط مزجها معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهابات هى رد فعل طبيعى من الجسم لمواجهة الفيروسات والبكتيريا التى تهاجم الجسم، لكن هذه الالتهابات قد تسبب الإصابة بالأمراض ومن أنواع هذه الالتهابات التهاب المفاصل والأمعاء وكذلك الأمراض الناتجة عن الالتهاب مثل: السرطان، فى هذا التقرير نقدم لك مجموعة أطعمة يمكن مزجها سويًا لمحاربة الالتهابات وفقًا لموقع Prevention.



الخضروات الورقية

أطعمة يمكن مزجها سويًا لمحاربة الالتهاباتالخضراوات الورقية مع زيت الزيتون

أظهرت الأبحاث أن الجمع بين الخضراوات ومصدر الدهون الصحية "زيت الزيتون" يعزز امتصاص مضادات الأكسدة مثل اللوتين والبيتا كاروتين، ومن المعروف أن اللوتين، أحد مضادات الأكسدة في الخضراوات الورقية، يقلل الالتهاب في العين، وبالتالي يساعد في منع الاضطرابات العصبية التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وبيتا كاروتين، ثبت أنه يقلل الالتهاب الشامل عند البالغين الأكبر سنًا.



التوت البرى

السبانخ مع التوت البري

ضع عصير السبانخ مع التوت البرى واشربه قبل ممارسة الرياضة وبعدها، وفي إحدى الدراسات، قام الرياضيون الذين يتناولون التوت البري يوميًا لمدة 6 أسابيع بتقليل الالتهاب بعد التمرين، بينما أظهرت الأبحاث الأخرى أن السبانخ يمكن أن تحسن التنفس وتدفق الأكسجين أثناء التمرين وتقليل ألم العضلات.

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العدس مع الليمون

إذا كنت امرأة قبل انقطاع الطمث، فأنت في خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفقًا لمعهد اضطرابات الحديد، ينتج هذا التفاعل عن استجابة التهابية، ويمكن أن يحد من كمية الحديد المتوفرة لبقية جسمك، لذا إن تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل العدس والفاصوليا، إلى جانب الأطعمة الحمضية الغنية بحمض الأسكوربيك والكاروتينات، مثل الليمون، يزيد بشكل كبير من كمية الحديد الممتصة.

البطاطا الحلوة مع الفلفل الحريف

يمكن مزج البطاطا الحلوة مع الفلفل الحريف لمنع الالتهابات، إن رش بعض الفلفل الحريف أو مسحوق الفلفل الحار على الأطعمة البرتقالية الغنية بالبيتا كاروتين، مثل البطاطا الحلوة والقرع، يعزز امتصاص فيتامين (أ)، الذى يمنع الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل حب الشباب، وكذلك خلل التنسج القصبي الرئوي.