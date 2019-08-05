شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لعصير الكرفس تجعله مشروبك المفضل.. منها يحمى من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرفس من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، ويمكن تناول عصير الكرفس، فهو يقى من الإصابة بالأمراض مثل: الالتهابات وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وغيرها من الفوائد الصحية لعصير الكرفس نتعرف عليها فى هذا التقرير وفقًا لموقع Medical news today.



فوائد عصير الكرفس

فوائد عصير الكرفس

الكرفس يحتوي على اثنين من مضادات الأكسدة المفيدة وهما: أبجينين ولوتولين، وتشير الأبحاث إلى أن الأبيجينين واللوتولين يقللان من الالتهابات وقد يساعدان في علاج مجموعة من الأمراض الالتهابية، وهى:

علاج الربو والحساسية

يحتوي الكرفس على اللوتولين، ما قد يساعد في تقليل الالتهاب للأشخاص الذين يعانون من الربو التحسسي والتهاب الأنف، وهما من الأمراض الالتهابية التي تصيب مجرى الهواء العلوي والسفلي.

علاج التهاب المفاصل

بحثت دراسة عام 2017 ما إذا كان الأبيجينين يمكنه منع التهاب المفاصل في الفئران، ووجدت الدراسة أن الأبجينين يعمل على منع الأشياء التى تسبب الالتهابات ومنها التهاب المفاصل.

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علاج الأمراض العصبية

قد يوفر اللوتولين والأبيجينين أيضًا حماية ضد بعض أمراض الدماغ مثل: تشوهات الدماغ وضعف الوظيفة الإدراكية التي قد تصيب الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى وتقليل تلف خلايا الدماغ وتحسين التعلم والذاكرة وبالتالي تأخير وتباطؤ تقدم مرض الزهايمر.

الوقاية من السرطان

وفقًا لاستعراض عام 2016 ، يمكن للوتولين أن يوقف نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية ، كما قد يمنع اللوتولين أيضًا الخلايا السرطانية من غزو مناطق أخرى من الجسم، أو "الانتقال"، من خلال منع الأوعية الدموية الجديدة من النمو حول الأورام الموجودة.

خفض الكولسترول الضار

بحثت دراسة عام 2014 آثار مستخلص أوراق الكرفس على مستويات الكولسترول في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون، حيث أظهرت الحيوانات انخفاضًا كبيراً في البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكولسترول الضار.

خفض ضغط الدم المرتفع

تحتوي بعض الأطعمة على مواد كيميائية تعرف باسم "خافضات الضغط" ، والتي تساعد على خفض ضغط الدم، ومنها الكرفس.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في اللوتولين بالكرفس تؤدي إلى تعطيل الجذور الحرة والحد من تلف القلب.