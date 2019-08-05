شكرا لقرائتكم خبر عن متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد البصل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أكلة حلوة يعنى فيها بصل"، فيدخل البصل فى العديد من الأكلات المختلفة التى يفضلها الكثيرون، فضلا عن ذلك يحتوى البصل على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فأن هناك فوائد مذهلة لتناول البصل ومنها:

1: يحتوى البصل على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الأمراض والعدوى.

2:يحافظ على صحة القلب ويحميه من الجلطات وتصلب الشرايين ، حيث يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفلافونويدات التى تعمل على حماية الدم من التجلط.



البصل

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3:يحتوى البصل على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العظام والعضلات وحمايتها من هشاشة العظام.

4:يحتوى البصل على نسبة عالية من الكولاجين والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة ونضارة البشرة وتحميها من التجاعيد والاسمرار .

5:يحتوى على بعض الخصائص التى تحمى الشعر من التساقط والتلف.

6: يحمى من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تقاوم الفيروسات والأمراض.