شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متحسيش بالألم.. 8 نصائح لتخفيف التهاب الثدى بعد فطام الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فطام الطفل تتعرض الأم لألم شديد واحتقان فى الثدى، وذلك نتيجة تجمع الحليب فيه وعدم التخلص منه بشكل مستمر مثل فترة الرضاعة، مما يؤثر ذلك على صحة الأم، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح لتخفيف ألم الثدى بعد الفطام وفقا لما ذكره موقع medelabreastfeedingus وهى:

1: ينصح بضخ الحليب من الثدى حتى لا تتعرضى للاحتقان الشديد والالتهاب.

2: من الممكن استخدام المسكنات والأدوية التى تقلل الالتهاب ولكن تحت إشراف الطبيب.



فطام الطفل

3: من الممكن تناول الأعشاب التى تساعد على تسكين الألم ومنها النعناع، البقدونس.

Advertisements

4: تدليك الثدى بالزيوت الطبيعية التى تسكن الألم مثل زيت الزيتون والياسمين والأوريجانو.

5: ينصح بارتداء حمالة صدر واسعة حتى لا تضغط على الثدى وتزيد من الالتهاب والاحتقان.

6: من الممكن وضع كمادات مياه باردة على الثدى لتسكين الألم والالتهاب والاحمرار الناتج عن تراكم الحليب فى الثدى.

7: فى حالة تحجر الثدى والألم الشديد من الممكن تدليك الثدى واستخدام الكريمات والمراهم التى تعمل على تسكين الألم والالتهاب.

8: الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تسكين الألم والحد من الالتهاب.