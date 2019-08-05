شكرا لقرائتكم خبر عن اسرع وسيلة لإنقاص الوزن ..الاستحمام بالماء البارد يزيد من حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها أن الاستحمام بماء بارد قد يعزز من عملية التمثيل الغذائى أو حرق الدهون "الأيض"، وهذا بالطبع خبرسار لمن يتبعون أنظمة دايت أو حمية غذائية، لأنه سوف يساعدهم على إنقاص الوزن، بحسب ما ذكر موقع wellness.

ما هو الأيض أو عملية التمثيل الغذائى ؟

هي العملية التي يحول بها جسمك ما تأكله إلى طاقة، وكذلك حرق الدهون، ويتأثر الأيض بكل شيء من تناول الألياف إلى نوعية النوم التى تنامها وحتى درجة حرارة الماء عند الاستحمام.

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تأثير الاستحمام بالماء البارد على حرق الدهون

قال نيكيت سونبال، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وطب الباطنة، أن الاستحمام بالماء الساخن يعد أمرًا رائعًا في استرخاء العضلات وإزالة احتقان الجيوب الأنفية، لكنها ليست مفيدة أو ضارة لعملية الأيض لديك.

وأوضح أنه يجب الانتظار بعد تناول الطعام لمدة ساعة على الأقل قبل التوجه إلى الاستحمام، حيث يمكن أن يبطئ الاستحمام عملية الهضم ويتدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم بدلاً من الجهاز الهضمى.

وشدد على أن الاستحمام بالماء البارد يزيد معدل حرق الدهون، لأنه يجبر جسمك على حرق الدهون فى الطعام لتسخين الجسم واستعادة درجة حرارته، عندما تشعر بالبرد، يرتعش جسمك من أجل تنظيم درجة حرارته، الأمر الذي يتطلب طاقة (حرق السعرات الحرارية)

وأضاف الدكتور سونبال إن مثل هذه الزيادة في التمثيل الغذائي الخاص بك هي واحدة من فوائد الاستحمام بالماء البارد، والتي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن.

