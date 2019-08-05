شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغلك ورا المكتب طول اليوم..نصائح للمرونة والتخلص من آلام العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان عملك على المكتب وأنت جالس طوال اليوم، فإنك بالطبع تواجه بعض الألم فى الظهر والرقبة بسبب طريقة الجلوس، وهناك بعض التمارين والامتدادات تساعدك على الشعور بالراحة والمرونة والتخلص من ألم العضلات، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح تساعدك على تعزيز الحركة والمرونة، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".



اضرار الجلوس على المكتب طوال اليوم

نصائح وتمارين لتعزيز الحركة والمرونة

-الخطوة الأولى هي التحرك قدرالإمكان لتحديد المناطق الرئيسية للتوتر والألم في الجسم.

-من المهم تجنب "الوضع الثابت" طوال اليوم، خذ استراحة سريعة للاستيقاظ والتحرك أو التمدد بعد 30 دقيقة من الجلوس.

-كثيرٌ منا يعانون من التوتر في المناطق الرئيسية من الجسم، مثل الرقبة والكتفين والظهر العلوي والسفلي، لذا إذا كنت عرضة للصداع أو آلام الرقبة بشكل خاص، فإن إحدى الخدع هي رسم" O كبيرة برأسك لتحديد أي منطقة من الرقبة والكتفين تحمل أكثر ألماً وتوتراً.

إعداد مكتبك يلعب دورا أيضاً فى تخفيف ألم العضلات

-بالنسبة لكثير من الناس، يقضي الكثيرون يوم العمل في التحديق على شاشة الكمبيوتر، أو في بعض الأحيان شاشات متعددة، لذا يجب اختيار مكتب يساعدك على الجلوس بشكل صحيح، ووضع شاشة الكمبيوتر، لتكون أمامك مباشرةً وتكون فى مستوي نظرتك الطبيعية في الارتفاع المناسب.

Advertisements

- إن إبقاء ذراعيك بزاوية 90 درجة على المكتب يمنع زيادة الضغط على الكتفين عند الكتابة أو باستخدام الماوس.

-في كثير من الأحيان، يمكن أن يعاني الناس من آلام الرقبة من جانب واحد على وجه التحديد لأنهم يرفعون رؤوسهم دائمًا إلى جانب واحد لقراءة شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم، وهذا يساهم في حالات آلام أسفل الظهر وكذلك عندما نميل إلى واحدة من مساند الذراع بدلاً من الجلوس بشكل مستقيم.

-من المهم أيضًا التأكد من ضبط ارتفاع مقعدك حتى تلمس قدميك الأرض بشكل مريح، وللتحقق من وضعك هو وضع قدميك على الأرض كما لو كنت ستقف، لكن تبقى جالسًا، وتماسك لمدة تتراوح بين 10 و 15 ثانية، يساعد هذا الإجراء تلقائيًا على تصحيح وضعك، حيث يستعد الجسم للارتفاع، يكون الرأس في وضع محايد باستخدام العمود الفقري.

-عندما نمتد، يحدد مقدار الوقت الذي نحتفظ فيه ما إذا كانت عضلاتنا ممدودة أم لا، لهذا السبب أقترح أن يقوم المرضى بتمديد أعمق بعد العمل.

-إن قضاء بعض الوقت في القيام بسلسلة من جلسات التمدد لمدة 30 ثانية عدة مرات طوال اليوم، سيساعد في النهاية على تعليق حالات الانتظار لفترات أطول في وقت لاحق.

-التمدد الدوري يساعدنا في الحفاظ على مرونتنا طوال اليوم، لتخفيف التوتر والألم بشكل صحيح.