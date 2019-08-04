شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح الحج.. احمى نفسك من النزلات المعوية والتسمم بـ7 نصائح طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية موسم الحج قد يتعرض الحجاج للأمراض والعدوى والأمراض الفيروسية، نتيجة الازدحام الشديد وارتفاع درجة الحرارة أو تناول الأطعمة الملوثة، لذلك ينصح الحجاج باتباع بعض النصائح للوقاية من التسمم الغذائى حسب ما ذكره موقع webmd.



غسل اليدين

1: ينصح بتجنب الأطعمة مجهولة المصدر أو الخضراوات المكشوفة، وينصح بغسل الخضراوات جيدا قبل تناولها مع الاهتمام بطهى الطعام جيدا.

2: ينصح بعدم ترك الطعام مكشوفا لفترات طويلة منعا لتعرضه للفيروسات والجراثيم التى تنتقل وتؤثر على حالتك الصحية.

3: الحرص على غسل اليدين باستمرار، خصوصا قبل وبعد تناول الطعام أو استخدام المرحاض.

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4: ينصح بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة التى تنتشر فيها الفيروسات والجراثيم، مع استخدام كمامة على الفم لتجنب العدوى.

5: عدم تناول المياه المكشوفة والحرص على استخدام زجاجة المياه الخاصة بك فقط.

6: ينصح بتجنب تبادل الأدوات الشخصية من شخص لآخر سواء شفرات الحلاقة أو فرشاة الشعر أو ملاعق الطعام، وذلك للوقاية من العدوى والفيروسات.

7: ينصح بوضع الأدوية الخاصة بالمعدة والمطهر المعوى فى شنطة الإسعافات الأولية فى الحج، لعلاج النزلات المعوية والتسمم فورا.