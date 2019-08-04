شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتوتر بسرعة.. 5 نصائح للحد من مستويات التوتر المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت فى فحص أو حساب مستوى الإجهاد الخاص بك؟ الإجابة نعم فى أى مكان، فى منزلك أو مكتبك أو المترو، يمكنك التحقق من مستوى الإجهاد بدون أى جهاز. فالعقل هو آلة متقدمة صنعها الله للإنسان، وإذا كنت فى حالة توتر تزداد درجة حرارته بدرجة كبيرة ويبدأ التسخين، فكلما شعرت بالتوتر، سيكون رأسك ساخنًا عند لمسه، مع السخونة لن يتمكن الدماغ من العمل بشكل صحيح، وللتغلب عليها، يحتاج الدماغ إلى مزيد من الهواء لتطبيع درجة حرارة المخ، وذلك وفقا لتقرير موقع "webmd".



التوتر

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واحدة من أفضل الطرق لاسترخاء جسمك وعقلك، وبالإضافة إلى ذلك فإن ممارسة الرياضة تحسن مزاجك، ولكن عليك أن تفعل ذلك فى كثير من الأحيان حتى تؤتى ثمارها.

مارس التمارين لمدة تصل إلى ساعتين و30 دقيقة من التمرينات المعتدلة مثل المشى السريع أو 75 دقيقة من التمرين الأكثر قوة مثل لفات السباحة أو الركض أو غيرها من الألعاب الرياضية.

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عندما تتوتر تصبح عضلاتك متوترة أيضا، يمكن المساعدة فى تخفيفها بنفسك وتحديث جسمك عن طريق ممارسة رياضات مثل التمديد أو التدليك، وأخذ حمام ساخن.

من خلال الجلوس فى وضع مريح مع وضع يديك فى حضنك وقدميك على الأرض، أو يمكنك الاستلقاء، اغلق عينيك، وتخيل نفسك فى مكان مريح وببطء خذ نفسا عميقا، وقم بذلك لمدة 5 إلى 10 دقائق فى كل مرة.



نصائح اللسيطرة على التوتر

قد يساعد فى التحكم فى حالتك المزاجية، فيجب أن تكون وجباتك مليئة بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين الخالى من الطاقة.

التحدث عن المشاكل يمكن أن يساعد فى تقليل التوتر، فيمكنك التحدث مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو طبيبك أو معالج نفسى.