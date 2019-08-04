شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وصفات طبيعية لعلاج فطريات أظافر القدمين.. منها بيكربونات الصوديوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فطريات أظافر القدمين من أشهر أنواع العدوى الجلدية فى القدم، وتسبب الإزعاج والألم، ويمكن علاجها بطرق طبيعية ووصفات منزلية نتعرف عليها فى هذا التقرير، الذى نشره موقع universityhealthnews.

ما هى فطريات أظافر القدم ؟

تحدث التهابات الأظافر بسبب نمو الفطريات، وعادة ما تبدأ بشيء صغير، مثل بقعة بيضاء أو صفراء تحت الظفر ثم تدريجياً ينتشر بعمق في الظفر، مما يتسبب في تلون وتكسر الظفر، قد تصبح هذه الالتهابات مؤلمة مع تفاقم العدوى.



فطريات اظافر القدمين

علاجات منزلية لفطريات أظافر القدمينصودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم

صودا الخبز لها تأثيرات مضادة للفطريات، وتظهر الدراسات أن صودا الخبز فعالة ضد العديد من الأنواع الفطرية التي عادة ما تشارك في فطريات أظافر القدمين، حيث تمنع نمو 80 % من الفطريات.

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يمكنك صنع عجينة من الماء وصودا الخبز ووضعها على أظافرك، أو أضف بعض صودا الخبز إلى إناء من الماء وقم بنقع قدمك يومياً فيها.



بيكربوناتو

زيت شجرة الشاي

من الزيوت الأساسية التى تساعد فى علاج العديد من الأمراض الجلدية من قشرة الرأس وحتى القدم الرياضي، وكذلك أيضًا من أفضل العلاجات المنزلية لفطريات أظافر القدمين، يحتوي هذا الزيت العطري على تأثيرات مضادة للفطريات، إلى جانب خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ويمنع نمو العدوى والفطريات، وجدت إحدى الدراسات أن استخدام زيت شجرة الشاي مرتين يوميًا لمدة ستة أشهر كان فعالًا مثل الأدوية المضادة للفطريات.

أوراق الزيتون

تحتوي أوراق الزيتون على العديد من المركبات المفيدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية، التى لها تأثيرات كبيرة مضادة للجراثيم والفطريات، مما يجعلها مفيدة لمحاربة فطريات أظافر القدمين، يمكنك استخدام مستخلص أوراق الزيتون على الأظافر.

زيت جوز الهند

كثير من الناس يستخدمون زيت جوز الهند لعلاج فطريات أظافر القدمين، هذا الزيت له آثار تعزز الصحة تتراوح بين حماية السمع ومنع فقدان الذاكرة، بالإضافة إلى ذلك ، زيت جوز الهند هو عامل مضاد للفطريات، للمساعدة في علاج فطريات أظافر أصابعك ، قم بإذابة كمية صغيرة من زيت جوز الهند في يدك وضعها مباشرة على أصابع قدميك.