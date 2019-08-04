شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أكلات تحافظ على جهازك المناعى من الأمراض.. منها الحمضيات والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجهاز المناعى هو المسئول عن وقاية الجسم من الفيروسات والعدوى والأمراض المختلفة، وهناك العديد من الأكلات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض ووفقا لما ذكره موقع verywellfamily فأن ابرز هذه الأطعمة هى:

1: ينصح بتناول الحمضيات ومنها "البرتقال والليمون واليوسفى"، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.



حمضيات

2:ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ج ومنها البروكلى والسبانخ والفلفل الأحمر التى تعمل على حماية الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والجراثيم.

3:يحتوى الثوم على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تحد من خطر الإصابة بالعدوى والفيروسات، لذلك ينصح بتناول الثوم باستمرار.

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4:الزنجبيل، من الأعشاب الغنية بالخصائص والفيتامينات التى تعمل على مقاومة الأمراض والعدوى ، كما تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الأمراض.



زنجبيل

5:المحار من الأطعمة الغنية بالزنك والفيتامينات والمعادن الاخرى التى تقاوم الفيروسات وتعزز صحة الجهاز المناعى

6: المكسرات، تعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتنشطه وتساعد على وقاية الجسم من الأمراض والفيروسات.