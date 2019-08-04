إنفوجراف.. 7 أخطاء شائعة يقع فيها الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقع الحاج في بعض الأخطاء الشائعة معتقدا أنها أمور عادية لكنها في واقع الأمر تعرض صحته للخطر وتعرضه للعدوى وانتقال الأمراض.

ومن الأمراض الشائعة في الحج، الزكام والإنفلونزا الموسمية والتهاب الشُعب الهوائية، التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال والعطس أو الكلام.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز الأخطاء الذي يرتكبها الحجاج لعدم وعيهم بخطورتها وضررها على صحتهم:



