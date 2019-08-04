للنساءفقط.. 6 مفاهيم خاطئة عن النظافة الشخصية

عدم تغيير الملابس باستمرار يسبب وجود البكتيريا والالتهاب

هناك أخطاء شائعة يرتكبها البعض وتسبّب التهابات، خصوصاً في فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة؛ لذا يجب الانتباه إلى هذه المفاهيم الخاطئة.



في هذا السياق قالت الدكتورة ندى حامد، إخصائي النساء والتوليد بمصر: "إن كثيراً من النساء لديهن اعتقادات ومفاهيم خاطئة حول عنايتهن بنظافتهن الشخصية؛ لذا يجب أن يعرفن الطريقة الصحية للعناية بأنفسهن، والوقاية من الالتهابات التي تنتشر في فصل الصيف".

وحددت حامد بعض الأخطاء الشائعة لدى النساء حول العناية الشخصية كالتالي:

1- ارتداء المتعلقات الشخصية وبخاصة الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف الصناعية "البوليستر"، فمن الأفضل ارتداء الأنواع المصنوعة من القطن؛ لأنها تسمح بالتهوية وامتصاص العرق.

2- عدم تغيير الملابس الداخلية والخارجية باستمرار ما يسبّب وجود البكتريا والالتهاب.

3- الحكة بالأظافر عند الإصابة بالالتهابات، نظراً لأن الأظافر تحتوي على بكتيريا، وبالتالي تتكاثر.

4- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية قبل العلاقة الزوجية، ما ينقل العدوى والبكتيريا من الرجل إلى المرأة والعكس.

5- استعمال المطهرات بدون تخفيفها وعدم الالتزام بتطبيق المعايير الخاصة، يسهم في الإصابة بالالتهابات؛ لذلك يجب الالتزام بتطبيق شروط الاستعمال.

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6- تعرُّض المرأة للقلق والتوتر وقلة النوم يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم، وبالتالي تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات المتكررة.





ووجهت الدكتورة ندى نصائح مهمة للوقاية من الالتهابات:

1- الحصول على قسط كاف من النوم، إحدى مهام جهاز المناعة في الجسم السيطرة على الالتهابات، وعند عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم يسبب ذلك خللاً وظيفياً لجهاز المناعة.

2- تجنُّب ممارسة التمارين الرياضية وتناول الكافيين قبل النوم.

3- الحرص على تناول آخر وجبة كبيرة قبل 3 ساعات من النوم.

4- إذا كنت تعانين من مرض السكري فيجب مراقبة مستوى السكر في الدم والتحكم به لأنه يؤثر على حدوث الالتهابات.

5- كشفت بعض الدراسات أن شرب اللبن يساعد الجسم في الوقاية من حدوث الالتهاب.

6- الحد من تناول السكر، فهنالك أدلة على تأثيره في تزايد الالتهابات.