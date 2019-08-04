للحجاج.. 6 نصائح تجنبك الإنهاك الحراري

تشكل درجات الحرارة المرتفعة أزمة كبيرة خلال الحج، خاصة عندما يصاحبها ارتفاع الرطوبة مع وجود نشاط بدني شاق، وبدون علاج فوري أو إجراءات احترازية يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة حرارة، ما يشكل خطورة على الصحة بشكل عام.

الإنهاك الحراري عبارة عن حالة تتضمن أعراضها التعرق بغزارة والنبض السريع، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويعتبر أخف درجات التشنجات الحرارية وأشد درجات ضربة الحرارة.

ومن أبرز أعراض الإنهاك الحراري التعرق بغزارة والنبض السريع، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم.





ولمنع حدوث الإنهاك الحراري، وجهت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والتجميل بمصر، بعض النصائح الصحية للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة كالتالي:

- تناول كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر.

- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- استخدم المظلة الشمسية عند الحاجة، ويُفضل أن يكون لون المظلة فاتحا.

- البعد عن المجهود الزائد.

- الحصول على قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة لاستعادة حيوية الجسم.

- ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون، وتجنب استخدام الملابس الثقيلة.

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وتعرض "العين الإخبارية" أهم المناطق التي تكثر فيها الإصابات الحرارية:

- الطواف، خاصة في أوقات الظهيرة.

- المسعى خاصة عند الازدحام الشديد وارتفاع درجة حرارة الجو.

- منطقة جبل عرفات وقت الظهيرة.

- منى (أماكن الذبح والجمرات) بسبب الازدحام تحديدا خلال رمي الجمرات.





ونصحت "حسين" عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس كارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع، أو الدوار، أو الغثيان، والإرهاق الشديد، والعطش وتشنج في عضلات البطن والساقين، بالآتي:

- الابتعاد عن أشعة الشمس والاحتماء بمكان مظلل.

- تبريد الجسم ورشه بالماء البارد.

- الحصول قسط كافٍ من الراحة.

- تناول المسكنات والأدوية الخافضة للحرارة في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم.