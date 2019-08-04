خبراء يوضحون علاقة الفلفل الحار بالشيخوخة

واشنطن - لايف ستايل
كشف خبراء من جامعات بعدة دول" امريكا وأستراليا وقطر"، أن الفلفل الحار تناوله يؤدي الى تضاعف احتمالات ظهور أعراض الشيخوخة على الأشخاص، وتراجع سريع لمقدراتهم المعرفية.
ووجد الخبراء أن الأشخاص، الذين يقبلون على تناول الفلفل الحار، معرضون أكثر من غيرهم لخطر التراجع السريع لمقدراتهم المعرفية في الشيخوخةولتأكيد المفعول الضار للفلفل الحار، قام العلماء بتحليل البيانات لـ 5 آلاف شخص من سكان الصين، جمعت على مدى 15 عاما.
وكان متوسط أعمار المشاركين بالتجربة، عند البداية، 63.5 سنة. وخلال مدة التجربة بالكامل كانوا يخضعون لاختبارات في القدرات الفكرية (المعرفية)، بموازة تسجيلهم اليومي لقائمة الأطعمة التي يتناولونها
واكتشف العلماء أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل وخاصة الفلفل الحار، انحسرت لديهم القدرات المعرفية العقلية، وفقاً لموقع روسيا اليوم
وافترض الخبراء أن مكون الكابسويد القلوي في الفلفل الحار هو السبب بتراجع القدرات العقلية مع التقدم بالسن إذا ما تم تناول الفلفل الحار بكثرة.
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