تعرف على الموعد المناسب لتناول الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات الغذائية على مدار اليوم، حيث تؤكد دراسات طبية على أهمية الإلتزام بموعد تناول وجبة الإفطار، لما له من أهمية في خسارة الوزن وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة.

ويذكر موقع "هيلث" الصحي أن توزيع وجبات الطعام في اليوم يساعد على خفض ضغط الدم والمساعدة في فقدان الوزن وكبح الشهية وغيرها.

وهذه هي أفضل الأوقات لتناول الوجبات اليومية؟

من الأفضل تناول طعام الإفطار في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ، حيث الوقت المثالي للإفطارهو السابعة صباحا.

و لا يمكن للعديد الالتزام بهذا الوقت، لكن لا ينبغي تأجيل الإفطار لما بعد الساعة العاشرة صباحا.

ويفضل أن يكون فيه من البروتين، مثل: الألبان والبيض، التي تمنح الجسم الطاقة، وكلما كانت وجبة الإفطار كبيرة، خفف من قدر الطعام المتناول في الغداء، وفقاًً لموقع سكاي نيوز

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ومن الضرورة عدم تجاهل تناول وجبة الإفطار، إذ أظهرت دراسة نشرتها كلية الصحة العام بجامعة هارفارد، أن الذين تجاهلوا تناول هذه الوجبة

كانوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أكثر من أولئك الذين يتناولونها.

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