دراسة حديثة توضح علاقة الشوكلاتة الداكنة بحالة المزاج

أكدت دراسات جديدة أجريت في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن تناول كمية من الشوكولاته الداكنة، يؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان ويخفف من الاكتئاب الذي قد يصيبه.

وقد أظهرت الدراسة، عن وجود صلة وثيقة بين الشوكولاتة الداكنة والحالة المزاجية، حيث قام الباحثون في في فحص بيانات 13.626 من البالغين، بما في ذلك استهلاكهم من الشوكولاتة وأعراض الاكتئاب ومجموعة من العوامل الأخرى بما في ذلك طولهم ونشاطهم البدني وأي مشاكل صحية مزمنة أخرى.

و كشف تحليل البيانات أن المشاركين الذين أبلغوا عن تناول الشوكولاتة الداكنة في فترتي 24 ساعة لديهم احتمالات أقل بنسبة 70 % للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاته على الإطلاق.

ومن جهتها قالت الدكتورة سارة جاكسون: "توفر هذه الدراسة بعض الأدلة على أن استهلاك الشوكولاتة، وخاصة الشوكولاته الداكنة، قد يرتبط بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب".

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح اتجاه السببية - فقد يكون السبب في أن الاكتئاب يؤدي إلى فقدان الناس اهتمامهم بتناول الشوكولاتة، أو قد تكون هناك عوامل أخرى تجعل الناس أقل عرضة لتناول الشوكولاتة الداكنة والاكتئاب.

«إذا تم تأسيس علاقة سببية تدل على وجود تأثير وقائي لاستهلاك الشوكولاتة على أعراض الاكتئاب، فيجب فهم الآلية البيولوجية لتحديد نوع وكمية استهلاك الشوكولاتة للوقاية من الاكتئاب الأمثل وإدارته».

أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة لها خصائص تعزز الحالة المزاجية، على الرغم من أن سبب ذلك لا يزال غير واضح. تحتوي الشوكولاتة على عدد من المكونات ذات التأثير النفساني التي تنتج الشعور بالنشوة.

Advertisements

كما أنه يحتوي على مادة «phenylethylamine» الكيميائية، والتي يعتقد أنها مهمة لتنظيم الحالة المزاجية للأشخاص، وفقاً لموقع القبس الإلكترونية

ويذكر أن الشوكولاتة الداكنة تحتويعلى نسبة أعلى من مسحوق وزبدة الكاكاو، مقارنة بالشوكولاتة بالحليب، وحليب قليل أو معدوم. التحديدات والمعايير الصناعية والحكومية لما يمكن تسميته بشوكولاتة داكنة تتنوع من بلد لبلد آخر وسوق لسوق آخر.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات تأكسد، مثل متعددات الفينول، وسكر قليل نسبيا، لها سمعة كبديل أكثر صحة لأنواع أخرى، وقد تكون طعاما خارقا، ما ساهم في زيادة الطلب للشوكولاتة الداكنة عالميًا.

قد يهمك ايضاً:

مضادات الاكتئاب تخفض من نسبة الوفيات لدى مرضى السكري

دراسة تؤكد النساء في منتصف العمر أكثر عرضة للاكتئاب والقلق