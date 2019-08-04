شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مفيدة لصحة الأمعاء تناولها يومياً.. منها شوربة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط الأمعاء بشكل كبير بالحالة المزاجية، حتى أنها تسمى "الدماغ الثانية"، لذا فإن الاهتمام بصحة الأمعاء يساعد على تحسين مزاجك وطاقتك والهضم الجيد والمناعة وإنقاص الوزن، فى هذ التقرير نقدم لك أبرز الأطعمة التى تحسن صحة الأمعاء بحسب موقع Wellness.

أطعمة مفيدة لصحة الأمعاء

هذه قائمة الأطعمة المفيدة لصحة الأمعاء التي يريد منك أخصائي الجهاز الهضمي إضافتها إلى نظامك الغذائي.

الخضروات الورقية

أحد أفضل الأطعمة الموصى بها لصحة الأمعاء هي الخضروات الورقية من جميع الأنواع، حيث أنها غنية بالألياف والأطعمة الغنية بالألياف تسهم في صحة الأمعاء بعدة طرق، بما في ذلك تعزيز نمو البكتيريا الجيدة وقتل البكتيريا الضارة.

البطاطا

البطاطا الحلوة من الخضروات الجذرية النشوية التي تساعد على بناء بكتيريا الأمعاء النافعة، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن وتساعد على تحسين الهضم.

شوربة العظام

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شوربة العظام مصدر غني بالكولاجين، وهو رائع بالنسبة لصحة الأمعاء، فهو يقوم بترطيب الأمعاء، مما يساعد بدوره على الهضم.

السردين والسلمون

من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 وهى مضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة للجسم بأكمله، بما في ذلك القناة الهضمية.

الكركم

الكركم يحتوى على مضادات الالتهابات، ويمكن إضافته للأرز البنى الغنى بالألياف ليكونا وجبة غنية بالألياف ومفيدة لصحة الجهاز الهضمى.

الأفوكادو

الأفوكادو مفيد لصحة الأمعاء لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الكبيرة الأخرى مثل: الدهون الصحية والأوميجا 3.

