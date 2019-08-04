شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض فشل كلوى.. 5 نصائح موصى بها فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الفشل الكلوى من المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض مع مرور الوقت، حيث تقوم الكلى بتصفية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل فى البول، وعند فشلها تعيق وظيفتها مما يؤثر على صحة الجسم حيث يتعرض المريض لـ "غثيان وقئ، الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، صعوبة فى النوم، نقص الشهية،انخفاض كمية البول".



الفشل الكلوى

بعض المرضى يحتاجون لغسيل كلوى بصفة دورية ومتابعة مستمرة مع الطبيب، ومع بداية موسم الحج يقدم الخليج 365 بعض النصائح للحجاج مرضى الفشل الكلوى للوقاية من الازمات والتعب فى الحج سواء فى الطعام المناسب للمرضى او الارشادات العامة وذلك وفقا لما ذكره موقع kidney

1: ينصح بعدم تناول الوجبات التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والتوابل واستبدالها بالخضروات والفواكه.

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2:اهتم بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

3:استخدم شمسية أو قبعة للوقاية من أشعة الشمس الحارقة مع الاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

4:ابتعد عن الأماكن المزدحمة وذلك لتجنب العدوى والفيروسات.

5:ينصح بتقليل الملح فى النظام الغذائى مع ضبط مستوى السكر والضغط فى الجسم .