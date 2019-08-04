شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. كيف تحمى نفسك من الغرغرينا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أسباب مختلفة للإصابة بالغرغرينا وهى من المشاكل الصحية التى تشكل خطورة على الصحة نتيجة موت أنسجة الجسم بسبب نقص تدفق الدم أو العدوى، حيث انها تصيب نهايات الأطراف مثل أصابع القدمين واليدين والأطراف.

ويعتبر مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالغرغرينا، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح التى يجب تجنبها للوقاية من الغرغرينا وهى:



الغرغرينا

1:الاهتمام بمتابعة مستوى السكر وقياسه باستمرار مع المداومة على تناول الادوية فى مواعيدها المضبوطة لتجنب الإصابة بالغرغرينا.

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2:ينصح بتجنب الوزن الزائد والحرص على انقاص الوزن مع تجنب تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على زيوت ودهون، واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه.

3:يجب الامتناع عن التدخين أو المشروبات الكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

4:لا تهمل الجروح وتعرضه للعدوى والجلطات، عن طريق غسل المنطقة المصابة وتطهيرها باستمرار.

5:عند ملاحظة أى تغيير فى لون الجلد أو برودة الاحساس يجب زيارة الطبيب فورا لمعرفة السبب وعلاجه وتجنب الإصابة بالغرغرينا.