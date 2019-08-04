خسارة الوزن في اقل من شهر مع رجيم التاكو وهذه قواعده

يمكن خسارة الوزن بطريقة صحية تساعد على استعادة الرشاقة ونحت الجسم لكن بعد مدة طويلة نسبياً. وهي تقوم على اتباع عادات غذائية صحية وعلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ولزيادة فعالية هذه الطريقة ينصح ايضاً بدعمها ببعض الحميات السريعة وسهلة التطبيق والتي تساعد على خسارة الوزن خلال مدة قصيرة ومن دون إلحاق الضرر بالصحة. ومنها مثلاً رجيم التاكو الغريب والذي يقوم على استبدال الوصفات الدسمة بأخرى صحية خفيفة.



من الممكن خسارة الوزن باتباع رجيم غريب يطلق عليه اسم رجيم التاكو. ومن المعروف أنه يتم تحضير هذه الوصفة عادة في بلدان أميركا الجنوبية وأنها تحتوي على مكونات تسبب السمنة واكتساب عدد كبير من السعرات الحرارية وتجمع الدهون مثل الكريم فريش وجبنة شيدار الذائبة. لكن يمكن الاعتماد عليها من اجل اتباع رجيم لخسارة الوزن ايضاً. وفي هذه الحالة من المفيد استخدام الخضار المشوية واللحوم الخالية من الدسم والصلصات الخفيفة مثل غواكامول الأفوكادو. وهكذا يمكن اعداد وصفات متنوعة جداً.

الوصفة الاولى

من اجل تحضير هذه الوصفة التي تساعد على نحت الجسم والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة يجب الاعتماد على مكونات صحية خفيفة.

المقادير

ملعقة طعام من زيت الزيتون

70 غ من البصل المقطع الى دوائر

400 الى 500 غ من التوفو

ملعقة وسط من الملح

نصف ملعقة وسط من الكمون المطحون

ثلاثة ارباع ملعقة وسط من الفلفل الحلو

40 غ من التورتييلا

170 غ من البندورة المفرومة منزوعة البذور

15 غ من الخميرة

60 ملل من الحليب النباتي غير المحلى

الخطوات

من اجل خسارة الوزن باتباع رجيم التاكو يجب اولاً تحضير الوصفة من خلال القيام بهذه الخطوات.

1 يسخن الزيت على نار متوسطة ويقلى به البصل لمدة دقيقتين أو حتى ينضج قليلاً.

2 يضاف التوفو مع الملح والكمون والفلفل الحلو ويطهى حتى يصبح جافاً وبلون ذهبي.

3 تضاف كل المكونات الاخرى وتترك على النار حتى تصبح الطماطم طرية جداً. يقدم الخليط مع خبز تورتيلا.

الوصفة الثانية



المقادير

4 تورتيلا

125 غ من سفائن الدجاج

10 سنتل من صلصة الطماطم

حبة طماطم مقطعة الى مكعبات

حبة فليفلة مقطعة الى مكعبات

حبة بصل مفرومة

فص ثوم مفروم

ورقة خس

ملعقة طعام من زيت الزيتون

رشتين من الكمون المطحون، ملح وفلفل حلو.

الخطوات

1 يسخن زيت الزيتون ويقلى به البصل حتى يصبح لونه ذهبياً. يضاف الثوم وسفائن الدجاج والملح والبهار ويترك الخليط على النار حتى تنضج المكونات.

2 تضاف صلصلة ومكعبات الطماطم والفليفلة ويترك الخليط على النار حتى النضوج التام.

3 تضاف رشة من الكمون وتوضع المكونات في التورتيلا وتقدم الساخنة. لكن من اجل خسارة الوزن الافضل عدم المبالغة في تناولها.

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كيفية اتباع رجيم التاكو



من الممكن تحضير وصفة تاكو خفيفة واستخدامها في اطار حمية غذائية تساعد على خسارة الوزن في أقل من شهر. ولهذا ينصح فقط بتناولها خلال الوجبات الرئيسية. وفي حال عدم الشعور بالرغبة في المواظبة على تناول الطبق نفسه على امتداد النهار، يمكن اللجوء إلى التنويع من خلال اضافة القليل من اللحم الخالي من الدهون او قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم. ولهذا السبب ألف فريق من الباحثين الأميركيين في مجال التغذية كتاباً عنوانه The Taco Cleanse حيث تقدم وصفات تساعد على خسارة الوزن الزائد بسرعة. لكن الافضل في موازاة ذلك ممارسة التمارين الرياضية.

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