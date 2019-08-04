السفير اليمني لدى إثيوبيا: ندين جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السفير اليمني لدى إثيوبيا ومندوبها بالاتحاد الأفريقي يحيى علي الإرياني إدانة جميع البعثات الأفريقية والأجنبية في أديس أبابا بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت متزامنة، الخميس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش.
وفي مقابلة مع "العين الإخبارية" قال يحيى علي الإرياني، سفير اليمن بإثيوبيا ومندوبها بالاتحاد الأفريقي، إن عددا كبيرا من السفراء الأفارقة والبعثات الأجنبية في أديس أبابا أكدوا تضامنهم مع الشعب اليمني وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الحوثي.
وأضاف أن عددا من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية والأوروبية عبّروا للسفارة عن إدانتهم لما حدث، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي أيضا هو إدانة مثل هذه الجرائم الممنهجة لما لها من ضحايا أبرياء.
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