شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول «البريكس» في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد رفيع المستوى في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS، التي من المقرر أن يتم على هامش فعالياتها عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في المنتدى، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وكان «طلعت» قد استقبل سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس الذي تستضيفه الصين، خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، والترتيب للقاءات التي سيعقدها الوزير مع مسؤولين حكوميين وعدد من قيادات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

يذكر أن تجمع «البريكس» يضم دول البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، وتعتبر بلدان البريكس أسواقاً هامة ومصدرة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتي قرار تأسيس منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدول التجمع، بهدف تبادل الأفكار وأفضل الممارسات وبناء القدرات فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.