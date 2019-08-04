3 أسباب لتناول الخيار يومياً خلال الصيف

القاهرة - لايف ستايل
الخيار مصدر رائع للمعادن والفيتامينات، مثل المغنيسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين "سي" و"ك" و"ب". ويعتبر الخيار من أفضل وأهم الفواكه خلال موسم الصيف لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية وهي توليفة تحمي من الإمساك.
فوائد أكل الخيار في الصيف:
* يحتوي الخيار على إنزيم يُسمّى "إريبسين" يساعد على هضم البروتين، وتنظيف الأمعاء.
* يشكّل الماء 96 بالمائة من الخيار، ويساعد على تحسين الإخراج والوقاية من الإمساك والجفاف.
* تناول المزيد من الخيار لضبط الوزن، ولتستطيع التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.
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