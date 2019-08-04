طريقة إعداد وتحضير معمول بالفستق والجوز



مقادير معمول بالفستق والجوز

- سميد ناعم : 500 غراماً (المقادير لعجينة المعمول)

- سميد خشن : 500 غراماً (المقادير لعجينة المعمول)

- سكر البودرة : 100 غراماً (المقادير لعجينة المعمول)

- حليب بودرة : 100 غراماً (المقادير لعجينة المعمول)

- خميرة : 5 غرام (المقادير لعجينة المعمول)

- السمنة : 400 غراماً (المقادير لعجينة المعمول)

- الماء : 350 غراماً (المقادير لعجينة المعمول)

- ماء الزهر : حسب الرغبة (أو ماء الورد، الكمية حسب الرغبة، المقادير لعجينة المعمول)

- الجوز : 250 غراماً (مفروم، مقادير حشوة الجوز)

- سكر : 100 غراماً (عادي، مقادير حشوة الجوز)

- ماء الزهر : حسب الرغبة (أو ماء الورد، الكمية حسب الرغبة، مقادير حشوة الجوز)

- قطر : ملعقتان كبيرتان (مقادير حشوة الجوز)

- فستق : 250 غراماً (مفروم، مقادير حشوة الفستق)

- سكر : 100 غراماً (عادي، مقادير حشوة الفستق)

- ماء الزهر : حسب الرغبة (أو ماء الورد، الكمية حسب الرغبة، مقادير حشوة الفستق)

- قطر : ملعقتان كبيرتان (مقادير حشوة الفستق)

طريقة تحضير معمول بالفستق والجوز

1. في وعاء كبير ، يوضع السميد الناعم والسميد الخشن والسكر البودرة والحليب البودرة والخميرة والماء والسمنة، ويخلط المزيج جيداً إلى حين يصبح متماسكاً، ومن ثم يضاف ماء الورد أو ماء الزهر ويخلط مجدداً.

2. تترك عجينة المعمول لمدة دقيقتين حتى ترتاح، ومن ثم تحشى بحشوة الجوز أو حشوة الفستق، وتوضع كل قطعة في قالب خاص بها، ومن ثم تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 250 مئوية لمدة 10 دقائق، ومن ثم تخرج من الفرن ويوضع عليها السكر البودرة.