طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح والقرفة الشهي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك التفاح والقرفة الشهي

- طحين : كوبان

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- البيض : 3 pcs

- سكر : كوب

- ملح : رشّة

- حليب : كوب (سائل)

- الزيت النباتي : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- التفاح : 3 pcs (صفراء مبروشة - للحشوة)

- السكر البني : ملعقة كبيرة (للحشوة)

- القرفة : ملعقة صغيرة (للحشوة)

- حليب : كوب (للتزيين- مكثف محلى أو صوص شوكولاتة)

طريقة تحضير كيك التفاح والقرفة الشهي 1.في الخفاقة نخلط البيض مع السكر جيدا ثم نضيف الفانيلا والحليب والزيت ونخفق جيدا. 2. نضيف الطحين والبيكنغ باودر والملح ونخفق المزيج جيد. 3. نسكب مزيج الكيك المخفوق بقالب مدهون زيت وطحين ونضع على الوجه التفاح المخلوط مع السكر والقرفة وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 35 دقيقه ثم تترك لتبرد. Advertisements 4. نضع عليها صلصة الشوكولاتة أو الحليب المكثف المحلى (حسب رغبتك). قد يهمك ايضاً: تناول الكرواسون قد يتسبب في إصابتك بارتفاع مستوى الكولسترول طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة

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