القاهرة - لايف ستايل

مقادير كعك العيد بالهيل

- طحين : كوبان ونصف (منخول)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (مطحون ناعم)

- سكر البودرة : نصف كوب

- الزبدة : 200 غم (بحرارة الغرفة) طريقة تحضير كعك العيد بالهيل اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى تصبح كريمية.

أضيفي السكر واخفقي ثم أضيفي البيضة والفانيلا.

أضيفي الطحين والهيل المطحون والملح والبيكنج باودر واعجني حتى تتكون عجينة لينة قابلة للتشكل.

اصنعي كرات من العجين وضعيها في قالب المعمول.

ضعي الكعك في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

ازيلي الصينية من الفرن واتركي الكعك ليبرد.

عند التقديم زينيه برشة سكر بودرة وقدميه. Advertisements قد يهمك ايضاً: تناول الكرواسون قد يتسبب في إصابتك بارتفاع مستوى الكولسترول طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضيركعك العيد بالهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.