طريقة إعداد وتحضيرمعمول العيد بالفستق الحلبي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير معمول العيد بالفستق الحلبي

- مقادير الحشوة : فستق حلبي : 250 غراماً (مطحون خشن)

سكر البودرة : 3 ملاعق كبيرة

ماء الزهر : ملعقة كبيرة - مقادير العجين : سميد ناعم : كوب (فرخة)

سميد خشن : كوب ونصف

طحين : ربع كوب

سكر البودرة : ثلث كوب

سمن : كوب (ذائب)

حليب بودرة : ربع كوب

المحلب : نصف ملعقة صغيرة

خميرة : ملعقة صغيرة

الماء : ثلاث أرباع الكوب Advertisements اخلطي السميد الناعم والسميد الخشن والطحين والسكر في وعاء.

أضيفي السمن المذوب واخلطي بأطراف الأصابع بطريقة البس حتى تمتزج المكونات مع السمن.

ذوبي الخميرة مع الماء وأضيفيها لخليط السميد والسمن وغطي العجين واتركيها لمدة ساعتين لترتاح.

اخلطي الفستق الحلبي مع السكر وماء الزهر.

قطعي العجين لكرات صغيرة بحسب حجم قالب المعمول واحشي الكرات بحشوة الفستق وشكليها بالقالب.

ضعي المعمول في صينية الفرن وأدخليه للفرن لمدة 10 دقائق على حرارة 350 درجة ثم خففي الحرارة لـ 220 درجة واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

ازيلي المعمول من الفرن واتركيه ليبرد وعند التقديم رشي القليل من السكر البودرة وقدميه. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اصابع زينب بالسميد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى المامونية بالسميد

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