طريقة إعداد وتحضير مكرونة بنية بالفطر للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير مكرونة بنية بالفطر للرجيم

- معكرونة : عبوة (بنية)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الفطر : كوب (طازج ومفروم شرائح)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : كوب (سائلة / لايت)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور) طريقة تحضير مكرونة بنية بالفطر للرجيم اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانباً.

سخني الزيت والزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الفطر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل الفطر.

أضيفي الملح والفلفل وقلبي ثم أضيفي الكريمة واتركيها تغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة واخلطي المكونات.

قدميها ساخنة مع الجبن البارميزان المبشور. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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