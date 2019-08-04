طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم

- البصل : 3 حبات (كبير الحجم / مقطع دوائر سميكة)

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : كوب

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- الزيت : غزير (للقلي) طريقة تحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم 1. سخني الزيت في قدر عميق على حرارة 185 درجة. 2. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح. 3. اغمسي شرائح البصل في خليط الطحين حتى يتغطى تماماً وضعيه جانباً. 4. اخلطي البيض مع الحليب في وعاء. Advertisements 5. اغمسي البصل المغطى بالطحين بالبيض ثم بالبقسماط. 6. اقلي حلقات البصل بالزيت المحمى لمدة 3 دقائق حتى يتحمر ويتقرمش من جميع الجهات. 7. قدميه ساخناً إلى جانب صلصة الرانش حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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