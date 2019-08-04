طريقة إعداد وتحضير سلطة الجرجير بالقرع المشوي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الجرجير بالقرع المشوي

- القرع : 500 غراماً (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

- الجرجير : 2 كوب (مفروم خشن)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- القرع : ملعقة كبيرة (بذور / محمصة) طريقة تحضير سلطة الجرجير بالقرع المشوي ضعي القرع في صينية مبطنة بورق الزبدة ووزعي الملح والفلفل والزيت عليه.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يطرى القرع.

ضعي الجرجير في طبق وأضيفي القرع المشوي وبذور القرع المحمصة وعصير الليمون.

حركي السلطة وقدميها دافئة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الخس بالجرجير والطماطم طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالجرجير للرجيم

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