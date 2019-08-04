القاهرة - لايف ستايل

مقادير لحم الغنم مع الطماطم والفلفل الأحمر

- مقادير اللحم : لحم غنم : 1 كيلو (هبرة / مقطع مكعبات)

البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

الثوم : فص (مفروم)

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة كبيرة

ورق غار : 1 ورقة

القرفة : عود - مقادير الصلصة : مرق اللحم : كوب

البصل : 1 حبة (مفروم)

الفلفل الأحمر : 2 قرن (مفروم)

طماطم : 3 حبات (مفرومة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

سمن : ملعقة كبيرة

طريقة تحضير لحم الغنم مع الطماطم والفلفل الأحمر Advertisements ضعي اللحم مع زيت الزيتون في قدر الضغط وقلبي حتى يصبح اللحم بنياً.

أضيفي البصل والثوم والبهارات الحب وورق الغار والقرفة والملح والبهارات المشكلة وقلبي لمدة 3 دقائق.

اغمري اللحم بالماء وغطي قدر الضغط واتركيه لمدة 45 دقيقة حتى ينضج اللحم.

صفي اللحم من المرق.

سخني السمن في قدر غير لاصق وقلبي البصل لمدة 5 دقائق حتى يصبح طرياً وشفافاً.

أضيفي الفلفل الحار والملح واللحم المسلوق وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الطماطم المفرومة والمرق واتركي المزيج لمدة 40 دقيقة حتى تتسبك الطماطم مع المرق.

تبلي بالفلفل الأسود وقدميها إلى جانب الأرز المفلفل. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير لحم الغنم مع الطماطم والفلفل الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.