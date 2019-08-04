طريقة إعداد وتحضير لحم العجل مع الخضار لمائدة العيد



مقادير لحم العجل مع الخضار لمائدة العيد

- لحم عجل : 600 gr (مقطّع إلى قطع كبيرة)

- أرز بسمتي : 500 gr

- فليفلة : 300 gr (حمراء وصفراء وخضراء)

- البطاطس : 600 gr

- الجزر : 150 gr

- زيت الزيتون : 50 gr

- مرق اللحم : 1000 ml

- البهار الأسود : ملعقة صغيرة (حبوب)

- البهار الأحمر : ملعقة صغيرة (حبوب)

- كريما : 50 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- بهار أبيض : رشّة (حسب الرغبة)

- النعناع : 6 pcs (أوراق مقلية للتزيين)

طريقة تحضير لحم العجل مع الخضار لمائدة العيد

1- تغسل الخضر، وتقطّع بشكل دائري، ثم تخلط مع زيت الزيتون والملح والبهار، وتشوى في داخل الفرن.

2- يدقّ لحم العجل حتى يصبح رقيقاً، ثم يحشى بالفليفلة والجزر، ثم يلفّ ويوضع في الفرن، لمدّة ربع ساعة.

3- يطهى الأرز لينضج، ثم يسكب في طبق التقديم، وإلى جانبه شرائح البطاطس التي يوضع اللحم فوقها، والصلصة التي تعدّ عبر غلي مرق اللحم مع حبوب البهار الأسود وحبوب البهار الأحمر والكريما الطازجة، حتى تشتدّ

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