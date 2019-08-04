طريقة إعداد وتحضير حنيذ اللحم طبق خليجي مميز

القاهرة - لايف ستايل

مقادير حنيذ اللحم طبق خليجي مميز

- لحم الخروف : 1 كيلو (بالعظم)

- البصل : 1 حبة (مفرومة جوانح)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : 3 اكواب

- الثوم : فصّان (شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة

- البصل : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- بندورة : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- هيل : 6 حبات (حب)

- القرفة : عود

- ورق غار : 2 ورقة

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

طريقة تحضير حنيذ اللحم طبق خليجي مميز 1. نتبل اللحم بالكمون والفلفل الأسود والملح ثم يقلى بالزيت على الجهتين ليحمر قليلا ثم يوضع بطنجرة الضغط عليه شرائح الفلفل والبصل والبندورة والثوم ونغلق الطنجرة ويترك 45 دقيقة 2. نضع زيت في قدر آخر ونشوح البصل الشرائح والبهارات الحب والبندورة ومعجون البندورة ثم نضيف الأرز ونضيف ملعقة كبيرة ملح ونغمره بالماء وعندما يغلي نخفف النار ويترك ليتنشف ويستوي الأرز 3. نسكب الأرز في طبق التقديم ونضع اللحم على الوجه ونزين الطبق بالمكسرات Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل البصل" يُبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء

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