تعرفي على 5حيل مفيدة لصاحبات الشعر الخفيف

يمكن أن يكون تصفيف الشعر ذو البنية الناعمة الخفيفة مهمة مضنية للكثير من النساء، إذ يصعب إجراء الكثير من التعديلات عليه بسبب قوامه الحساس.

ولحل هذه المشكلة أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، النصائح التالية التي تساعد في تصفيف هذا النوع من الشعر:

１- تغيير الشامبو

في الكثير من الأحيان يساعد الشامبو المناسب على تغذية الشعر وزيادة كثافته، لذا اسألي طبيبك عن نوع الشامبو المناسب لشعرك.

2- استخدام مكيف الشعر بالطريقة الصحيحة

إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر صحي، ما عليك إلا وضع مكيف الشعر (كونديشنر) على أطراف الشعر، وليس على جذوره. يمكنك أيضاً استخدام الأمصال المغذية، بعد غسل شعرك لتجنب تشابكه.

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3- تجفيف الشعر جيداً

بعد غسل شعرك، استخدمي مجفف الشعر واقلبي شعرك رأساً على عقب لتجفيف المناطق الداخلية منه، فهذا يسهل عملية تسريحه. استخدمي فرشاة مستديرة لأنها تساعد على إزالة التشابك بسهولة.

4- استخدام لفافات الشعر

إن كان لديك الوقت الكافي، يمكنك استخدام لفافات الشعر بعد تجفيفه، لمدة 20 دقيقة للحصول على خصال شعر مصففة بطريقة جميلة.

5- استخدام الشامبو الجاف

يساعد الشامبو الجاف على إعطاء حجم إضافي لشعرك ويمتص الزيوت الزائدة في لمح البصر قد يهمك أيضا: خبراء يبرزون عدد المرات اللازمة لغسل الشعر بدون إتلافه أ فضل طريقة تستخدمها الفتيات لغسل الشعر الطويل